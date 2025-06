Wetter

Am Dienstag im Norden und der Mitte heiter, sonst Schauer und Gewitter

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht südlich der Donau anfangs stark bewölkt und schauerartiger, teils gewittriger Regen, später meist trocken. In den anderen Gebieten gering bewölkt oder klar und überwiegend trocken. 13 bis 5 Grad. Morgen im Norden und der Mitte oft heiter. Im Süden bei wechselnder Bewölkung Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. 22 bis 26 Grad.