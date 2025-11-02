Wetter

Am Dienstag im Süden abklingender Regen, im Nordwesten aufkommender Regen bei 9 bis 19 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Südosten stark bewölkt und regnerisch, in den Alpen absinkende Schneefallgrenze auf rund 1.200 Meter. Sonst von Nordwesten her auflockernde Wolken und einzelne Schauer. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad, an der See milder. Am Tag an den Alpen abklingender Regen. Im Süden dann trocken und gebietsweise freundlich. Im Nordwesten aufkommender Regen. Dazwischen trocken und wechselnd bewölkt. Höchstwerte 9 bis 16 Grad.