Wetter
Am Dienstag im Süden abklingender Regen, im Nordwesten aufkommender Regen bei 9 bis 19 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Südosten stark bewölkt und regnerisch, in den Alpen absinkende Schneefallgrenze auf rund 1.200 Meter. Sonst von Nordwesten her auflockernde Wolken und einzelne Schauer. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad, an der See milder. Am Tag an den Alpen abklingender Regen. Im Süden dann trocken und gebietsweise freundlich. Im Nordwesten aufkommender Regen. Dazwischen trocken und wechselnd bewölkt. Höchstwerte 9 bis 16 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Norden wechselnd bewölkt. Sonst meist heiter, im Süden in den Flusstälern teils zäher Nebel. Höchstwerte zwischen 10 und 19 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.