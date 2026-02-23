Wetter

Am Dienstag im Tagesverlauf Auflockerungen bei 5 bis 19 Grad

Das Wetter: In der Nacht etwas nachlassende Schaueraktivität. Später im Westen, Südwesten und Süden neue länger anhaltende Regenfälle. Tiefsttemperaturen zwischen 10 und 1 Grad. Für Bayern liegt eine Unwetterwarnung wegen starken Tauwetters vor. Am Tag verbreitet Regen, im Tagesverlauf nachlassend. Im Nordosten und Südwesten Wolkenauflockerungen und meist trocken. Temperaturen nordöstlich der Elbe 5 bis 10 Grad, sonst 11 bis 19 Grad.