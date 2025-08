Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Nordosten Sonne und Wolken mit einzelnen, an der Ostsee häufigen Schauern. In der Mitte und im Süden bei lockerer Bewölkung viel Sonne und trocken. 19 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.