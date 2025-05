Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts verbreitet gering bewölkt oder klar, im Osten und im Südwesten eher wolkig. Tiefstwerte 12 bis 3 Grad. Am Tag sonnig oder locker bewölkt. In der Mitte einzelne Schauer. Temperaturen 21 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordhälfte teils heiter, teils locker bewölkt. In der Südhälfte Bewölkungszunahme und gebietsweise Schauer. 15 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.