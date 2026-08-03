Die Vorhersage:
Nachts gering bewölkt oder klar. Vereinzelt Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 23 bis 16 Grad. Am Tag erneut viel Sonne, später Quellwolken. Im Norden und Nordosten Schauer und zum Teil kräftige Gewitter mit Unwettergefahr, abends auch von Südwesten her. Temperaturen 30 bis 38 Grad, an den Küsten bis 30 Grad.
Nachts gering bewölkt oder klar. Vereinzelt Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 23 bis 16 Grad. Am Tag erneut viel Sonne, später Quellwolken. Im Norden und Nordosten Schauer und zum Teil kräftige Gewitter mit Unwettergefahr, abends auch von Südwesten her. Temperaturen 30 bis 38 Grad, an den Küsten bis 30 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch wechselnd bewölkt, im Osten und Südosten Schauer und Gewitter. 25 bis 35 Grad.
Am Mittwoch wechselnd bewölkt, im Osten und Südosten Schauer und Gewitter. 25 bis 35 Grad.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.