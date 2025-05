Wetter

Am Dienstag vielerorts kocker bewölkt, vereinzelt Schauer, 21 bis 26 Grad

Das Wetter: Nachts meist gering bewölkt oder klar und trocken. Temperaturrückgang auf 12 bis 3 Grad. Am Tage locker bewölkt bis wolkig. Schauer am ehesten in der Mitte sowie im äußersten Südwesten und am Alpenrand. Höchstwerte 21 bis 26 Grad, an den Küsten etwas kühler.