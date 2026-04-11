Vor 5. Tarifrunde

Auch viele Busfahrer wollen streiken (Archivbild). (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Dienstag zu ganztägigen Warnstreiks unter anderem in München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg auf. Dort und in zahlreichen anderen Städten soll der Arbeitskampf den Verkehr mit U-Bahn, Bus und Tram ganz oder teilweise lahmlegen. Nürnberg und Augsburg waren bereits in dieser Woche bestreikt worden, ebenso wie etwa Landshut, Bamberg und Bayreuth.

Hintergrund ist die am 15. April stattfindende fünfte Tarifrunde Nahverkehr in Bayern. Verdi meinte dazu, man sei den Arbeitgebern in der vierten Runde einen "erheblichen Schritt" entgegengekommen. Man fordere nun eine Entgelterhöhung um 550 Euro in zwei Schritten bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Außerdem hält die Gewerkschaft an der Forderung nach einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit fest.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.