Wetter

Am Dienstag wechselnd bewölkt, im Norden und Westen Schauer, an den Küsten Gewitter, 16 bis 22 Grad

Das Wetter: Nachts an den Alpen nachlassender Regen. Sonst aufgelockert oder klar. Später im Nordwesten und Westen aufkommender leichter Regen. 12 bis 6 Grad. Am Tage im Norden und Westen bedeckt mit Regen oder Schauern, nachmittags an den Küsten vereinzelt Gewitter. Sonst wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen. 16 bis 22 Grad.