Wetter

Am Dienstag wechselnd bewölkt mit Schauern, an den Alpen Schneefall

Das Wetter: Nachts vor allem in der Mitte und im Süden noch einzelne Schauer, im Bergland meist als Schnee, sonst einige Auflockerungen. An den Alpen Schneefall. Temperaturrückgang auf +3 bis -2 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer, oberhalb von 600 Metern meist Schnee. An den Alpen weiterhin Schneefall. Höchstwerte 5 bis 12 Grad, im Bergland kühler.