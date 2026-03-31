Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Mittwoch an den Alpen nachlassender Schneefall. Ansonsten im Süden und Südosten noch vielfach stark bewölkt und einzelne Schauer. Im übrigen Land neben ein paar Wolken auch länger sonnig und meist trocken. 3 bis 14 Grad, mit den höchsten Werten am Niederrhein.
Am morgigen Mittwoch an den Alpen nachlassender Schneefall. Ansonsten im Süden und Südosten noch vielfach stark bewölkt und einzelne Schauer. Im übrigen Land neben ein paar Wolken auch länger sonnig und meist trocken. 3 bis 14 Grad, mit den höchsten Werten am Niederrhein.
Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.