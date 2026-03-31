Wetter
Am Dienstag wechselnd bewölkt mit Schauern, an den Alpen Schneefall

Das Wetter: Nachts vor allem in der Mitte und im Süden noch einzelne Schauer, im Bergland meist als Schnee, sonst einige Auflockerungen. An den Alpen Schneefall. Temperaturrückgang auf +3 bis -2 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer, oberhalb von 600 Metern meist Schnee. An den Alpen weiterhin Schneefall. Höchstwerte 5 bis 12 Grad, im Bergland kühler.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Mittwoch an den Alpen nachlassender Schneefall. Ansonsten im Süden und Südosten noch vielfach stark bewölkt und einzelne Schauer. Im übrigen Land neben ein paar Wolken auch länger sonnig und meist trocken. 3 bis 14 Grad, mit den höchsten Werten am Niederrhein.
    Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.