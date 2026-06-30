Wetter
Am Dienstag wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter, 21 bis 32 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Südosten und Osten anfangs noch teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr - insbesondere in Bayern. Sonst überwiegend trocken und teils gering bewölkt. Tiefstwerte 20 bis 10 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt. Lokale Gewitter mit Unwettergefahr. 21 bis 32 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Osten und Südosten stark bewölkt mit Regen, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern oder kurzen, teils unwetterartigen Gewittern. Im Westen überwiegend trocken. Temperaturen 20 bis 32 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.