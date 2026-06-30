Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Osten und Südosten stark bewölkt mit Regen, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern oder kurzen, teils unwetterartigen Gewittern. Im Westen überwiegend trocken. Temperaturen 20 bis 32 Grad.
Am Mittwoch im Osten und Südosten stark bewölkt mit Regen, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern oder kurzen, teils unwetterartigen Gewittern. Im Westen überwiegend trocken. Temperaturen 20 bis 32 Grad.
Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.