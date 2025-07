Wetter

Am Dienstag weiterhin unbeständig

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht an den Alpen bedeckt mit Regen. Sonst wolkig bis stark bewölkt und vereinzelte Schauer, im Nordosten und Osten meist trocken. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad, an der See milder. Morgen im Südwesten sowie im Osten einzelne Schauer und häufiger sonnige Abschnitte. Sonst wechselnd bewölkt und wiederholt Schauer und kurze Gewitter, abends nachlassend. 18 bis 24 Grad.