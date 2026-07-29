Wetter

Am Donnerstag gebietsweise Schauer oder Gewitter, sonst sonnig, es bleibt sehr warm

Das Wetter: Nachts meist klar, im Westen gering bewölkt. Tiefstwerte 23 bis 13 Grad. Der Deutsche Wetterdienst gibt eine Warnung vor schweren Gewittern in Thüringen und Sachsen-Anhalt aus. Am Tag in der Nordwesthälfte nach sonnigem Start rasch aufziehende Quellbewölkung und von Westen und Südwesten her einzelne teils kräftige Schauer oder Gewitter. In der Südosthälfte heiter oder sonnig. Temperaturen 26 bis 39 Grad.