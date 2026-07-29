Wetter
Am Donnerstag gebietsweise Schauer oder Gewitter, sonst sonnig, es bleibt sehr warm

Das Wetter: Nachts meist klar, im Westen gering bewölkt. Tiefstwerte 23 bis 13 Grad. Der Deutsche Wetterdienst gibt eine Warnung vor schweren Gewittern in Thüringen und Sachsen-Anhalt aus. Am Tag in der Nordwesthälfte nach sonnigem Start rasch aufziehende Quellbewölkung und von Westen und Südwesten her einzelne teils kräftige Schauer oder Gewitter. In der Südosthälfte heiter oder sonnig. Temperaturen 26 bis 39 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag wechselnd wolkig. In einem Streifen vom Osten bis in den Südwesten teils kräftige Schauer oder Gewitter. 23 bis 37 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.