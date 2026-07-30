Nachts meist klar, im Westen gering bewölkt. Tiefstwerte 23 bis 13 Grad. Am Tage in der Nordwesthälfte nach sonnigem Start rasch aufziehende Quellbewölkung und von Westen und Südwesten her einzelne teils kräftige Schauer oder Gewitter. Lokal besteht Unwettergefahr. In der Südosthälfte heiter oder sonnig. Temperaturen 26 bis 39 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Freitag wechselnd bewölkt. In einem Streifen vom Osten bis in den Südwesten teils kräftige Schauer oder Gewitter. 23 bis 37 Grad.
Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.