Wetter
Am Donnerstag meist sonnig bei 8 bis 24 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Süden klar, sonst durchziehende Wolkenfelder. Tiefstwerte zwischen plus 8 und minus 4 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am Tag meist sonnig oder leicht bewölkt, im Nordwesten nachmittags einzelne Schauer. Temperaturen 8 bis 24 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag im Westen und Südwesten meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Sonst gebietsweise Regen oder Schauer, vereinzelt Gewitter, später abklingend. 8 bis 17 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.