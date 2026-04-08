Am Tag meist sonnig oder leicht bewölkt, im Nordwesten nachmittags einzelne Schauer. Temperaturen 8 bis 24 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag im Westen und Südwesten meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Sonst gebietsweise Regen oder Schauer, vereinzelt Gewitter, später abklingend. 8 bis 17 Grad.
Am Freitag im Westen und Südwesten meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Sonst gebietsweise Regen oder Schauer, vereinzelt Gewitter, später abklingend. 8 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.