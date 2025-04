Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht in weiten Teilen bewölkt mit teils kräftigen Schauern, in Südostbayern anfangs noch Gewitter. Im äußersten Südwesten sowie im Nordosten meist trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte 9 bis 3 Grad.

Morgen wechselnd bis stark bewölkt, stellenweise heiter. In einem Streifen vom Nordwesten nach Südosten teils länger andauernder Regen. 12 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag von Norden und Westen her Auflockerungen. Im Süden Schauer. 11 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.