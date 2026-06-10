Wetter
Am Donnerstag verbreitet Schauer oder Gewitter

Das Wetter: In der Nacht gebietsweise weitere Schauer, vor allem an den Küsten und im Mittelgebirgsraum. Tiefstwerte 11 bis 4 Grad. Am Tag verbreitet Schauer und einzelne Gewitter, nachmittags mit Schwerpunkt in den östlichen Landesteilen. Abends von Westen her erneut Bewölkungszunahme. 15 bis 20 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag wechselhaft, zeitweise Schauer. 16 bis 23 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.