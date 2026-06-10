Die weiteren Aussichten:
Am Freitag wechselhaft, zeitweise Schauer. 16 bis 23 Grad.
Am Freitag wechselhaft, zeitweise Schauer. 16 bis 23 Grad.
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht gebietsweise weitere Schauer, vor allem an den Küsten und im Mittelgebirgsraum. Tiefstwerte 11 bis 4 Grad. Am Tag verbreitet Schauer und einzelne Gewitter, nachmittags mit Schwerpunkt in den östlichen Landesteilen. Abends von Westen her erneut Bewölkungszunahme. 15 bis 20 Grad.