Wetter

Am Donnerstag wechselnd bewölkt, in der Nordwesthälfte sowie im Südosten Niederschläge

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Süden und Osten Gewitter, teils mit Starkregen und Sturmböen. Im Norden und Westen gering bewölkt und meist niederschlagsfrei. Abkühlung auf 16 bis 8 Grad. Morgen meist wechselnd bewölkt, vor allem in der Nordwesthälfte sowie im Südosten gebietsweise schauerartig verstärkter Regen und einzelne Gewitter. Höchsttemperaturen 17 bis 23 Grad.