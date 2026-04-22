Vier Jahre später als geplant

Der Bau hat rund vier Milliarden Euro gekostet. Beim Spatenstich vor zehn Jahren waren maximal drei Milliarden Euro veranschlagt. Bis zu 19 Millionen Passagiere sollen jährlich am T3 abgefertigt werden.
Der Flughafenverband ADV bezeichnete die Eröffnung des neuen Terminals als Meilenstein für den Standort Deutschland. Die Umwelt-Initiative IKUL kritisierte, der Ausbau gehe einher mit der Zerstörung von Umwelt und Klima sowie der Gesundheit und Lebensqualität der Flughafenanwohner.
Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.