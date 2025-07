Wetter

Am Freitag bewölkt mit Schauern, im Süden heiter

Das Wetter: In der Nacht bewölkt. Im Norden, Nordwesten und Süden gebietsweise schauerartige Regenfälle, teils gewittrig. 18 bis 9 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern und heftigem Starkregen in Baden-Württemberg. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauer, örtlich Starkregen. In der Südhälfte heitere Abschnitte. 19 bis 28 Grad.