Wetter
Am Freitag im Nordwesten Wolken, im Südosten Sonne

Der Wetterbericht, die Lage: Auf der Vorderseite eines Tiefs über Großbritannien strömt von Süden sehr milde Luft heran.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts gering bewölkt oder klar, vor allem im Süden Nebel. Tiefstwerte plus 8 bis minus 2 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte aufziehende Wolkenfelder und am Abend erster Regen. In der Südosthälfte nach mitunter zäher Nebelauflösung sonnig. Temperaturen 11 bis 19 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag von Westen her aufkommende dichte Bewölkung, am Nachmittag den Osten erreichend. Nur im Südosten länger heiter. 12 bis 19 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.