Die Vorhersage:
Nachts gering bewölkt oder klar, vor allem im Süden Nebel. Tiefstwerte plus 8 bis minus 2 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte aufziehende Wolkenfelder und am Abend erster Regen. In der Südosthälfte nach mitunter zäher Nebelauflösung sonnig. Temperaturen 11 bis 19 Grad.
Nachts gering bewölkt oder klar, vor allem im Süden Nebel. Tiefstwerte plus 8 bis minus 2 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte aufziehende Wolkenfelder und am Abend erster Regen. In der Südosthälfte nach mitunter zäher Nebelauflösung sonnig. Temperaturen 11 bis 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag von Westen her aufkommende dichte Bewölkung, am Nachmittag den Osten erreichend. Nur im Südosten länger heiter. 12 bis 19 Grad.
Am Samstag von Westen her aufkommende dichte Bewölkung, am Nachmittag den Osten erreichend. Nur im Südosten länger heiter. 12 bis 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.