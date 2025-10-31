Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Samstag von Westen her ausbreitend dichte Wolken und Regen, am Nachmittag auch die Mitte und den Nordosten erreichend. Vom Bodensee bis zur Lausitz noch meist trocken, ebenso südöstlich davon. An den Alpen leichter Föhn. Höchstwerte zwischen 12 Grad auf Rügen und 20 Grad am Oberrhein.
Am morgigen Samstag von Westen her ausbreitend dichte Wolken und Regen, am Nachmittag auch die Mitte und den Nordosten erreichend. Vom Bodensee bis zur Lausitz noch meist trocken, ebenso südöstlich davon. An den Alpen leichter Föhn. Höchstwerte zwischen 12 Grad auf Rügen und 20 Grad am Oberrhein.
Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.