Wetter
Am Freitag im Nordwesten Wolken, im Südosten Sonne, 11 bis 19 Grad

Das Wetter: Nachts gering bewölkt oder klar und im Verlauf vor allem im Süden Nebelbildung. Tiefstwerte 8 bis -2 Grad. Am Tage in der Südosthälfte nach Nebelauflösung viel Sonnenschein. In der Nordwesthälfte zeitweilig Durchzug dichterer Wolkenfelder, aber meist trocken. Erwärmung auf 11 bis 19 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Samstag von Westen her ausbreitend dichte Wolken und Regen, am Nachmittag auch die Mitte und den Nordosten erreichend. Vom Bodensee bis zur Lausitz noch meist trocken, ebenso südöstlich davon. An den Alpen leichter Föhn. Höchstwerte zwischen 12 Grad auf Rügen und 20 Grad am Oberrhein.
    Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.