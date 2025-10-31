Wetter

Am Freitag im Nordwesten Wolken, im Südosten Sonne, 11 bis 19 Grad

Das Wetter: Nachts gering bewölkt oder klar und im Verlauf vor allem im Süden Nebelbildung. Tiefstwerte 8 bis -2 Grad. Am Tage in der Südosthälfte nach Nebelauflösung viel Sonnenschein. In der Nordwesthälfte zeitweilig Durchzug dichterer Wolkenfelder, aber meist trocken. Erwärmung auf 11 bis 19 Grad.