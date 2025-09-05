Die weiteren Aussichten:
Am Samstag heiter bei 20 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Nachts unterschiedlich bewölkt, im Westen einzelne Schauer. Vom Nordosten über die Mitte bis in den Südwesten gebietsweise gewittriger Regen. Starkregen möglich. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag in der Westhälfte wechselnd bewölkt, örtlich Schauer und kurze Gewitter. In der Osthälfte stark bewölkt mit Gewittern. 17 bis 23 Grad.