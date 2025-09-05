Wetter
Am Freitag im Westen örtlich Schauer, im Osten stark bewölkt mit Gewittern

Das Wetter: Nachts unterschiedlich bewölkt, im Westen einzelne Schauer. Vom Nordosten über die Mitte bis in den Südwesten gebietsweise gewittriger Regen. Starkregen möglich. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag in der Westhälfte wechselnd bewölkt, örtlich Schauer und kurze Gewitter. In der Osthälfte stark bewölkt mit Gewittern. 17 bis 23 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag heiter bei 20 bis 25 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.