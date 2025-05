Wetter

Am Freitag in der Osthälfte gebietsweise Schauer, in der Westhälfte oft sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Osten vereinzelt Schauer. Ansonsten gering bewölkt bis klar. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Morgen in der Osthälfte wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer. In der Westhälfte neben lockeren Quellwolken oftmals sonnig. Tageshöchstwerte 15 bis 22 Grad. Am Samstag teils bewölkt, teils sonnig. Im Osten und Süden stellenweise Schauer, an den Alpen Gewitter möglich. 15 bis 21 Grad.