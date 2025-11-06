Die Vorhersage:
Nachts meist gering bewölkt oder klar, in der Südhälfte Nebel Tiefstwerte plus 10 bis minus 3 Grad. Am Tag nach oft zäher Nebelauflösung verbreitet sonnig. Temperaturen 3 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag vielerorts neblig-trüb. Längere sonnige Abschnitte am ehesten im Osten sowie an den Alpen. Im Nordwesten und Norden örtlich etwas Nieselregen möglich. 2 bis 13 Grad.
