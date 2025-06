Wetter

Am Freitag nur im Norden und Nordosten Wolken, 19 bis 30 Grad

Das Wetter: Nachts und in der Früh klar, im Norden teils wolkig. Tiefstwerte im Süden und Südwesten 16 bis 9 Grad, sonst 10 bis 5 Grad. Am Tage im Norden und Nordosten teils wolkig, teils sonnig, von Westen her Wolkenfelder. 19 bis 31 Grad.