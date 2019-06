Im osthessischen Breitenbach, zwischen Bad Hersfeld, Fulda und Gießen, findet jedes Jahr das Burg Herzberg Festival statt, ein Literatur- und Musikfest, das dem üblichen Pop-Musikgeschäft etwas entgegen halten will und mittlerweile mit 12000 Besuchern das größte Freiluft-Hippie-Festival Europas ist.

Premiere im Jahr 1968

Im Sommer 1968 fand das Burg Herzberg Festival zum ersten Mal statt. Gunther Lorz wurde ein Jahr früher, 1967, in Hünfeld bei Fulda geboren. Mit einem kleinen Weinstand auf dem Festival fing er an, heute ist er der Geschäftsführer der Herzberg Festival GmbH. Seine Musikauswahl bei "Klassik-Pop-et cetera" bildet eine bunte Mischung aus Heavy Metal, Klassik, Rock und Neue Deutsche Welle.

Musik-Laufplan

Titel: Welcome To My World

Länge: 03:18

Interpret: Hell-O-Matic

Komponist: Hell-O-Matic

Label: DANSE MACABRE REC.

Best.-Nr: 6416376

Plattentitel: Hell-O-Matic



Titel: More German Than German

Länge: 03:16

Interpret: Hanzel und Gretyl

Komponist: Hanzel und Gretyl

Label: Planetworks

Best.-Nr: 00000

Plattentitel: Born to Be Heiled



Titel: Killed by death

Länge: 04:40

Interpret: Motörhead

Komponist: Ian "Lemmy" Kilmister, Peter Gill, Philip Campbell, Michael "Würzel" Burston

Label: CASTLE COMMUNICATIONS/Sanctuary

Best.-Nr: I2010188

Plattentitel: Aces up my sleeve: a collection Icon



Titel: Iron man

Länge: 05:54

Interpret: Black Sabbath

Komponist: Tony Iommi, Terry "Geezer" Butler, Bill Ward, Ozzy Osbourne

Label: Mercury

Best.-Nr: 546565-2

Plattentitel: Detroit Rock City - Music from the motion picture



Titel: aus: Also sprach Zarathustra, op 30 Tondichtung frei nach Friedrich Nietzsche für großes Orchester, (1) Einleitung

Länge: 01:40

Orchester: Los Angeles Philharmonic Orchestra

Dirigent: Zubin Mehta

Komponist: Richard Strauss

Label: Decca

Best.-Nr: 452910-2; 452912-2



Titel: Why don't you eat carrots?

Länge: 09:31

Interpret: Florentine Papst

Komponist: Rudolf Sosna, Joachim Irmler, Gunther Wüsthoff, Jean-Hervé Peron, Werner "Zappi" Diermaier

Label: ReR Megacorp

Best.-Nr: ReR F 6

Plattentitel: The Wümme years 1970-1973: Faust



Titel: Out demons out

Länge: 09:09

Interpret: Edgar Broughton Band

Komponist: Robert Edgar Broughton, Steve A. Broughton

Label: inakustik

Best.-Nr: INAK9086

Plattentitel: At Rockpalast



Titel: Birgit O.

Länge: 02:19

Interpret: Straßenjungs

Komponist: Holger Schmidt

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 475766-2

Plattentitel: Dauerlutscher



Titel: Energie

Länge: 04:10

Interpret: Trio

Komponist: Kralle, Stephan Remmler

Label: Mercury

Best.-Nr: 824942-2

Plattentitel: Trio Live im Frühjahr '82



Titel: Familie und Beatmusik

Länge: 01:45

Interpret: Foyer des Arts

Komponist: Gerd Pasemann, Max Goldt

Label: WEA International

Best.-Nr: 58469

Plattentitel: Von Bullerbü nach Babylon