Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Donnerstag sonnig und überwiegend trocken. Nur im süddeutschen Bergland einzelne Gewitter, lokal mit Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. Höchstwerte von Nord nach Südwest 27 bis 40 Grad.
Am morgigen Donnerstag sonnig und überwiegend trocken. Nur im süddeutschen Bergland einzelne Gewitter, lokal mit Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. Höchstwerte von Nord nach Südwest 27 bis 40 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.