Wetter
Am Mittwoch heiter bis sonnig mit Hitzegewittern, 27 bis 39 Grad

Das Wetter: In Nacht letzte Gewitter am Alpenrand, sonst überall gering bewölkt bis klar bei nachlassenden Schauern. Temperaturrückgang auf 21 bis 10 Grad. Am Tage heiter bis sonnig. Über dem südlichen Bergland im Verlauf einzelne kräftige Hitzegewitter. 27 bis 39 Grad, mit den mildesten Werten im Norden.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Donnerstag sonnig und überwiegend trocken. Nur im süddeutschen Bergland einzelne Gewitter, lokal mit Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. Höchstwerte von Nord nach Südwest 27 bis 40 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.