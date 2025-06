Wetter

Am Mittwoch heiter, im Norden Schauer, abends im Südwesten Gewitter

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte bewölkt und etwas Regen. In der Südhälfte häufig klar. 18 bis 13 Grad. Am Tag im Norden vereinzelt Schauer. Sonst vielfach heiter. Abends im Südwesten einzelne kräftige Gewitter. Temperaturen von 21 Grad im Norden bis 35 Grad am Oberrhein.