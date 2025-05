Wetter

Am Mittwoch im Norden heiter, im Süden bewölkt mit Schauern

Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar. Im äußersten Südwesten sowie an den Alpen etwas Regen. Tiefsttemperaturen 12 bis 6 Grad. Am Tage in der Nordhälfte teils heiter, teils bewölkt. In der Südhälfte Bewölkungszunahme und gebietsweise Schauer oder einzelne Gewitter. Höchstwerte 15 bis 24 Grad.