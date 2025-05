Wetter

Am Mittwoch im Süden und in der Mitte bewölkt mit Regen, im Norden teils sonnig

Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und südlich der Donau bewölkt, örtlich etwas Regen. Sonst teils klar. Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Am Tag südlich der Donau zeitweise Regen, in Hochlagen der Alpen Schnee. Sonst wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer. Im Norden und Nordosten teils sonnig. Höchstwerte 14 bis 19 Grad. Am Donnerstag im Süden bewölkt mit etwas Regen. Sonst teils wolkig, teils länger sonnig, trocken. 9 bis 19 Grad.