Die Vorhersage:
Nachts abklingende Schauer und gebietsweise Auflockerungen. Später in der Westhälfte Bewölkungsverdichtung und örtlich Regen. Tiefstwerte 16 bis 8 Grad. Am Tag von Nordwesten und Westen bis zur Mitte wolkig mit etwas Regen. Abends ganz im Westen kräftige Schauer und Gewitter. Im Osten und Süden längere sonnige Abschnitte. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Westen bei wechselnder Bewölkung Schauer und Gewitter. Nachmittags von Südwesten bis zur Mitte Gewitter, örtlich Starkregen. Im Osten und Südosten zeitweise sonnig. 19 bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.