Wetter

Am Mittwoch in der Westhälfte trocken, in der Osthälfte Regen

Das Wetter: In der Nacht wolkig bis stark bewölkt, nachlassende Schauer. An den Alpen noch etwas Regen. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Morgen in der Osthälfte kaum Sonne und Schauer. In der Westhälfte zeitweise sonnig und meist trocken. Höchstwerte 16 bis 24 Grad.