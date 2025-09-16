Wetter
Am Mittwoch leichter Regen, im Süden meist wolkig und trocken

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tief bei Südskandinavien sorgt für unbeständiges und vor allem in der Nordhälfte stürmisches Wetter.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts in der Nordhälfte allmählich nachlassende Schauer. In der Südhälfte teils wolkig, teils gering bewölkt und überwiegend trocken. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Am Tag unterschiedlich bewölkt mit leichtem Regen oder einzelnen Schauern. Im Süden wolkig und trocken, im Südwesten länger sonnig. Temperaturen 17 bis 22 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Norden und Nordosten bei starker Bewölkung zeitweise Regen. In der Mitte Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Süden sonnig. 18 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.