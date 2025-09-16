Die Vorhersage:
Nachts in der Nordhälfte allmählich nachlassende Schauer. In der Südhälfte teils wolkig, teils gering bewölkt und überwiegend trocken. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Am Tag unterschiedlich bewölkt mit leichtem Regen oder einzelnen Schauern. Im Süden wolkig und trocken, im Südwesten länger sonnig. Temperaturen 17 bis 22 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Norden und Nordosten bei starker Bewölkung zeitweise Regen. In der Mitte Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Süden sonnig. 18 bis 27 Grad.
