Die Vorhersage:
Nachts von Nordwesten her Bewölkungsverdichtung und gebietsweise Regen, in der Südhälfte gering bewölkt. Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Am Tag meist wolkig bis stark bewölkt, im Südosten teils heiter. Von Nordwesten her Schauer. Temperaturen 11 bis 17 Grad.
Nachts von Nordwesten her Bewölkungsverdichtung und gebietsweise Regen, in der Südhälfte gering bewölkt. Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Am Tag meist wolkig bis stark bewölkt, im Südosten teils heiter. Von Nordwesten her Schauer. Temperaturen 11 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern bei 10 bis 17 Grad.
Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern bei 10 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.