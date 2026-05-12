Wetter
Am Mittwoch meist bewölkt, von Nordwesten her Schauer

Der Wetterbericht, die Lage: Hinter einer Tiefdruckzone über Osteuropa strömt erwärmte Meeresluft polaren Ursprungs heran. Während sich im Süden Zwischenhocheinfluss durchsetzt, erreichen die Ausläufer des nächsten Tiefs den Norden.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts von Nordwesten her Bewölkungsverdichtung und gebietsweise Regen, in der Südhälfte gering bewölkt. Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Am Tag meist wolkig bis stark bewölkt, im Südosten teils heiter. Von Nordwesten her Schauer. Temperaturen 11 bis 17 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern bei 10 bis 17 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.