Wetter

Am Mittwoch neue Niederschläge, 9 bis 15 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht kaum noch Schauer und vor allem in der Nordosthälfte vorübergehend aufklarend. Im Westen und Süden dann neue Wolken und aufkommender Regen. Abkühlung auf 8 Grad im Westen und Südwesten, im Osten bei längerem Aufklaren bis minus 1 Grad. Morgen weitere Niederschläge, im Westen im Tagesverlauf wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Temperaturen 9 bis 15 Grad.

11.04.2023