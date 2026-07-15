Wetter

Am Mittwoch sonnig oder leicht bewölkt, später in der Südhälfte Schauer und Gewitter, 27 bis 32 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Süden und in der Mitte weiter Schauer oder Gewitter. Für Teile Baden-Württembergs und Sachsens gelten Unwetterwarnungen. Sonst oft gering bewölkt, teils klar. Temperaturrückgang auf 21 bis 12 Grad. Am Tage zunächst sonnig oder leicht bewölkt. Am Nachmittag und Abend in der Südhälfte mehr Wolken und häufiger Schauer sowie kräftige Gewitter. Höchstwerte von Nordost nach Südwest 26 bis 35 Grad, an den Küsten kühler.