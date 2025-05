Wetter

Am Mittwoch stark bewölkt und regnerisch, ab nachmittags Gewitter

Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt und vielfach regnerisch, nur im Süden meist trocken. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Am Tag südlich der Donau anfangs aufgeheitert und trocken. Sonst stark bewölkt und regnerisch, am Nachmittag und am Abend teils kräftige Gewitter. 16 bis 21 Grad.