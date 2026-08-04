Wetter

Am Mittwoch wechselnd bewölkt, vor allem im Osten kräftige Schauer oder Gewitter

Das Wetter: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Hagel und heftigem Starkregen und orkanarigen Böen in Teilen Baden-Württembergs. In der Nacht zunächst weitere teils kräftige Schauer und Gewitter. In der zweiten Nachthälfte nachlassend, nachfolgend Auflockerungen. Tiefstwerte 22 bis 16 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, vor allem im Osten und Südosten teils kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Temperaturen 25 bis 37 Grad.