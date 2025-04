Wetter

Am Montag erneut verbreitet sonnig

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar und trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte zwischen 8 und 0 Grad. Im Osten und Norden vereinzelt lokal unter 0 Grad. Am Tag erneut viel Sonne, nur im Südwesten und an den Alpen Quellwolken und leichte Schauer. 14 bis 23 Grad.