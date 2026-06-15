Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag in der Nordhälfte wolkig, von Westen etwas Regen, im Tagesverlauf zur Mitte und Süden hin allmählich schwächer werdend. Im Osten heiter bis wolkig. Höchstwerte von 16 Grad im Norden bis örtlich 29 Grad im Westen und Südwesten.
Am Dienstag in der Nordhälfte wolkig, von Westen etwas Regen, im Tagesverlauf zur Mitte und Süden hin allmählich schwächer werdend. Im Osten heiter bis wolkig. Höchstwerte von 16 Grad im Norden bis örtlich 29 Grad im Westen und Südwesten.
Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.