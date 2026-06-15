Wetter

Am Montag im Süden freundlicher, in der Nordosthälfte bewölkt, 16 bis 22 Grad

Das Wetter: Nachts im Norden und Nordosten wolkig und zunächst weitere Schauer, später nachlassend. Sonst teils gering bewölkt und meist trocken. Temperaturrückgang auf 13 bis 6 Grad. Am Tage vom Norden bis zur Mitte wechselnd bis stark bewölkt, im Nordosten einzelne Schauer. Im Süden und Südwesten längerer Sonnenschein und meist trocken. Temperaturen 16 bis 25 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.