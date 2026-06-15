Wetter
Am Montag im Süden freundlicher, in der Nordosthälfte bewölkt, 16 bis 22 Grad

Das Wetter: Nachts im Norden und Nordosten wolkig und zunächst weitere Schauer, später nachlassend. Sonst teils gering bewölkt und meist trocken. Temperaturrückgang auf 13 bis 6 Grad. Am Tage vom Norden bis zur Mitte wechselnd bis stark bewölkt, im Nordosten einzelne Schauer. Im Süden und Südwesten längerer Sonnenschein und meist trocken. Temperaturen 16 bis 25 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag in der Nordhälfte wolkig, von Westen etwas Regen, im Tagesverlauf zur Mitte und Süden hin allmählich schwächer werdend. Im Osten heiter bis wolkig. Höchstwerte von 16 Grad im Norden bis örtlich 29 Grad im Westen und Südwesten.
    Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.