Wetter

Am Montag sonnig, bis 36 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Nordosten zeitweise Wolkenfelder, sonst kaum Wolken. Trocken. Tiefstwerte im Norden und Osten 15 bis 8 Grad, sonst 21 bis 14 Grad. Am Tag überwiegend sonnig. Nachmittags im Bergland Quellwolken, im Schwarzwald sowie am Alpenrand einzelne kräftige Gewitter. 23 bis 36 Grad.