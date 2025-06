Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts vor allem im Osten und Süden kräftige Schauer und Gewitter mit lokaler Unwettergefahr. Sonst Wetterberuhigung und auflockernde Bewölkung. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Am Tag verbreitet Schauer und Gewitter, in der Mitte Wechsel aus Sonne und Wolken und eher trocken. Temperaturen 20 bis 25, an den Küsten 16 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden heiter, im Süden Schauer und Gewitter, örtlich Starkregen, Hagel und Sturmböen. 22 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.