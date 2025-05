Wetter

Am Montag wechselnd wolkig, von der Nordsee bis zum Erzgebirge und südlich der Donau Niederschläge

Das Wetter: In der Nacht verbreitet Schauer, im Westen und Nordwesten im Verlauf nachlassend. Abkühlung auf 12 bis 7 Grad. Morgen teils wolkig, teils sonnig. Von der Nordsee bis zum Erzgebirge gebietsweise Schauer. Südlich der Donau regnerisch. Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Am Dienstag in der Nordhälfte regnerisch. Sonst wechselnd bis stark bewölkt mit etwas Regen. 16 bis 22 Grad.