Morgen im Nordosten bewölkt, sonst viel Sonne. Höchstwerte im Norden und Nordosten 10 bis 14, sonst 15 bis 20, am Oberrhein bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch von Nordwesten her wolkig, im Süden und Osten heiter. Erwärmung auf 13 bis 19, im Westen und Südwesten auf 20 bis 24 Grad.
Am Mittwoch von Nordwesten her wolkig, im Süden und Osten heiter. Erwärmung auf 13 bis 19, im Westen und Südwesten auf 20 bis 24 Grad.
Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.