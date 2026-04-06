Wetter
Am Ostermontag meist sonnig

Das Wetter: In der Früh im Süden stark bewölkt und noch etwas Regen, später aber überwiegend trocken. Tagsüber im äußersten Süden zunächst noch wolkig, sonst vielfach sonnig mit vereinzelten Quellwolken. Höchsttemperatur im Norden 9 bis 14, sonst 14 bis 18, im Südwesten 20 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen im Nordosten bewölkt, sonst viel Sonne. Höchstwerte im Norden und Nordosten 10 bis 14, sonst 15 bis 20, am Oberrhein bis 23 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch von Nordwesten her wolkig, im Süden und Osten heiter. Erwärmung auf 13 bis 19, im Westen und Südwesten auf 20 bis 24 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.