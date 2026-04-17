Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag oft stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. 10 bis 20 Grad.
Am Sonntag oft stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. 10 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils gering bewölkt oder klar, nur im Norden gebietsweise kurze Schauer. Örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen 10 bis 0 Grad. Morgen zunächst heiter bis wolkig, später von Nordwesten aufziehende Bewölkung mit Regen. 16 bis 24 Grad.