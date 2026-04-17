Wetter
Am Samstag heiter bis wolkig, aus Nordwesten aufziehende Wolken mit Regen

Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils gering bewölkt oder klar, nur im Norden gebietsweise kurze Schauer. Örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen 10 bis 0 Grad. Morgen zunächst heiter bis wolkig, später von Nordwesten aufziehende Bewölkung mit Regen. 16 bis 24 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag oft stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. 10 bis 20 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.