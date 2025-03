Wetter

Am Samstag im Süden bewölkt, sonst sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Westen und Süden anhaltender Regen. Sonst wolkig und trocken. Tiefstwerte bei 7 bis 0 Grad. Am Tag in der Südhälfte bewölkt, vereinzelt Regen. Sonst viel Sonne. 8 bis 15 Grad.