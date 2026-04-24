Wetter

Am Samstag meist sonnig, nur im Norden bewölkt, 11 bis 24 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordosten zunehmend bewölkt, sonst kaum Wolken, teils klar, in der Mitte vereinzelt Nebel. Tiefstwerte +7 bis -2 Grad. Morgen im Norden und Nordosten stark bewölkt, aber trocken. In den übrigen Gebieten meist sonnig. Im Norden 11 bis 17 Grad, sonst 18 bis 22, im Südwesten bis 24 Grad.