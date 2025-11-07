Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag weiter vielfach trüb. Örtlich etwas Sprühregen. 6 bis 13 Grad.
Am Sonntag weiter vielfach trüb. Örtlich etwas Sprühregen. 6 bis 13 Grad.
Diese Nachricht wurde am 07.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht verbreitet neblig. Klar meist nur noch in Hochlagen und im äußersten Osten. Tiefstwerte zwischen 9 und minus 3 Grad. Morgen meist neblig-trüb. Im Osten und an den Alpen längere sonnige Abschnitte. Im Norden örtlich Nieselregen. 2 bis 13 Grad.