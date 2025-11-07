Wetter
Am Samstag oft neblig-trüb bei 2 bis 13 Grad

Das Wetter: In der Nacht verbreitet neblig. Klar meist nur noch in Hochlagen und im äußersten Osten. Tiefstwerte zwischen 9 und minus 3 Grad. Morgen meist neblig-trüb. Im Osten und an den Alpen längere sonnige Abschnitte. Im Norden örtlich Nieselregen. 2 bis 13 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag weiter vielfach trüb. Örtlich etwas Sprühregen. 6 bis 13 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 07.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.