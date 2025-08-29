Wetter
Am Samstag Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer

Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tiefdruckkomplex über Nordwesteuropa führt mit südwestlicher Strömung mäßig warme Meeresluft heran.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts gebietsweise Schauer bei Tiefstwerten von 15 bis 9 Grad. Am Tag Wechsel aus Sonne und Wolken, im Süden stärker bewölkt. Später vereinzelte Schauer, örtlich auch Gewitter. Temperaturen 17 bis 25 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag wechselnd bewölkt, von Nordwesten und Westen auf die Mitte übergreifend gebietsweise Regen. 19 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.