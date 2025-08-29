Die Vorhersage:
Nachts gebietsweise Schauer bei Tiefstwerten von 15 bis 9 Grad. Am Tag Wechsel aus Sonne und Wolken, im Süden stärker bewölkt. Später vereinzelte Schauer, örtlich auch Gewitter. Temperaturen 17 bis 25 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag wechselnd bewölkt, von Nordwesten und Westen auf die Mitte übergreifend gebietsweise Regen. 19 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.